Fuorigrotta, agguato in strada a colpo di mitra

Un 24enne è rimasto ferito da due colpi di mitra intorno alle ore 19.00 a Fuorigrotta, davanti ad un noto bar del quartiere. Secondo quanto emerge dai primi riscontri a sparare sarebbe stato l'ex fidanzato 20enne della sorella, giunto in sella ad uno scooter in via Campegna.

L'agguato sarebbe avvenuto per dissidi familiari. Il 24enne ha riportato ferite ad un fianco e ad una natica. Si è recato da solo all'ospedale San Paolo, dove è stato operato.

Il 20enne nella fuga si è accidentalmente ferito ad una gamba con il mitra. Anch'egli si è recato al pronto soccorso del San Paolo, dove è stato poi arrestato.

E' caccia al complice del 20enne che guidava lo scooter al momento dell'agguato.