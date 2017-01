Agguato in pieno centro: ferito un 45enne

1 / 2

Si torna a sparare a Napoli, dopo il raid di ieri in via Annunziata culminato con il ferimento di quattro persone, tra le quali una bambina di 10 anni.

In via Santa Maria Ogni Bene, a pochi passi da casa, un 45enne è rimasto ferito con diversi colpi di arma da fuoco alle gambe in un agguato. Ad agire un centauro con il volto coperto.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza al Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni non sono gravi.

SPARATORIA AL MERCATO: LE CONDIZIONI DELLA BAMBINA FERITA IERI

