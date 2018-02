Spari in strada a Varcaturo alle 10.30. Giuseppe Pellecchia, 36 anni, è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco al braccio.

L'uomo è stato ricoverato all'Ospedale di Pozzuoli. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per risalire all'indentità dei killer.