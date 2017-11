Agguato in strada, gambizzato un 45enne

Un 45enne è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla gamba ed è stato soccorso e operato al Loreto Mare. Il proiettile è stato rimosso con un delicato intervento dai medici.

L'uomo è stato ricoverato nel reparto di ortopedia in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

La vittima ha raccontato di essere stata colpita a poca distanza dalla propria abitazione, nei pressi di via Marina.