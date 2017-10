Agguato nel napoletano, è caccia ai killer: l'obiettivo era il figlio del capoclan defunto

Erano a bordo della propria automobile Gioacchino Cennamo, 36 anni e la sua compagna Angela Capasso, 37 anni, quando sono stati affiancati da due centauri, che li hanno colpiti con diversi colpi di arma da fuoco.

Il probabile obiettivo dei malviventi era proprio Gioacchino Cennamo, figlio dell'ex capoclan Antonio ("Tanuccio 'o malommo"), la cui morte per malattia ha innescato un regolamento di conti a Crispano per l'egemonia del paese. A contendersela i Cennamo e i Pezzella. A marzo un altro duro colpo per i Cennamo con l'omicidio del 53enne Antonio Vitale, elemento di spicco in grande ascesa del clan.

FERITI

Gioacchino Cennamo, ferito dalle schegge del proiettile, ha riportato ferite lievi nell'agguato. Preoccupano maggiormente le condizioni di salute di Angela Capasso, operata d'urgenza all'ospedale di Frattamaggiore. La compagna di Gioacchino è stata ferita al bacino.

INDAGINI

E' caccia ai killer, i carabinieri che indagano sul caso stanno effettuando perquisizioni e posti di blocco per tentare di risalire all'identità dei due uomini protagonisti dell'agguato.