Un 35enne è stato ferito in un agguato, nel tardo pomeriggio, a Ponticelli, mentre era in auto con i propri familiari. L'uomo ha riportato una ferita da arma da fuoco alla spalla, medicata nella clinica Villa Betania. Le sue condizioni di salute non sono gravi.

L'uomo è stato interrogato dai poliziotti e ha fornito la propria versione sull'accaduto.