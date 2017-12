Spari contro un 51enne: ipotesi agguato

Un uomo di 51 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, è arrivato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco con ferite d'arma da fuoco.

L'uomo, accompagnato in ospedale da un familiare, non ha saputo dare spiegazioni agli agenti che gli avevano chiesto in che occasione fosse rimasto ferito.

I proiettili avevano raggiunto il 51enne in diverse parti del corpo, comprese le spalle. Non sono chiare le sue condizioni, sebbene non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte della polizia.