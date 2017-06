Agguato a piazzale Tecchio: ferito un 35enne

Agguato a Fuorigrotta a piazzale Tecchio, un 35enne è stato ferito alle gambe da un colpo d'arma da fuoco. Per l'uomo si è reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale San Paolo.

Il 35enne non è in pericolo di vita, secondo quanto trapela. L'agguato è avvenuto intorno alle ore 18.00. Autori dell'agguato due uomini giunti in scooter.

Sul caso indaga la polizia.