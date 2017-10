Agguato a Crispano, spari contro il figlio del boss: ferita anche la compagna

Agguato a Crispano in via Provinciale Fratta. Due persone sono state ferite dai colpi di arma da fuoco, esplosi dai killer giunti in scooter sul luogo dell'agguato.

Si tratta di Gioacchino Cennamo (figlio del capoclan deceduto Antonio), di 36 anni, ferito in maniera lieve e della compagna Angela Capasso, di 37 anni, sottoposta ad intervento chirurgico nell'ospedale di Frattamaggiore, per una ferita al bacino. I due, che viaggiavano in automobile, quando sono stati affiancati dai killer, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri.