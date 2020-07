Terrore a Torre Annunziata: i sicari sparano tra la folla all'indirizzo di un pregiudicato

Momenti di terrore intorno alle 20.30 di ieri sera a Torre Annunziata, quando un commando camorristico è entrato in azione esplodendo colpi tra la folla us corso Vittorio Emanuele III.

Secondo le prime ricostruzioni l'obiettivo pare fosse un 36enne vicino al clan Gionta da pochi giorni scarcerato per fine pena. È scampato miracolosamente alla morte: i proiettili hanno infatti centrato la sua auto e distrutto la vetrina di un negozio.

Non si registrano feriti. I presenti, spaventati da quanto stesse accadendo, sono riusciti a trovare riparo nei negozi della zona aperti.

Pare che i sicari fossero due. Sul caso indaga la polizia del commissariato di Torre Annunziata, guidata da Claudio De Salvo.

Sono numerosi gli episodi criminali a Torre Annunziata registratisi negli ultimi mesi. Non è da escludere che tra gruppi emergenti del posto sia in corso una vera e propria faida per riappropriarsi delle piazze lasciate libere dai clan in crisi.