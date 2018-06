Agguato a Coroglio, indagini sul movente: si ipotizza lite in discoteca

Agostino Di Fiore, 28 anni, è stato ucciso all'alba di oggi in via Coroglio, dopo aver tentato disperatamente la fuga da quelli che si sono rivelati essere i suoi sicari. Il 28enne, residente nel quartiere di Scampia, aveva appena partecipato a una serata in una delle tante discoteche presente sul lungomare flegreo. Secondo la prima ricostruzione il giovane, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe avuto un diverbio - pare per futili motivi - all'interno della discoteca, a cui hanno fatto seguito alcune minacce. La questione sembrava comunque risolta, o quanto meno dimenticata.

All'uscita dal locale, però, mentre si metteva alla guida della sua automobile nera, Agostino Di Fiore ha incrociato nuovamente le persone con cui aveva litigato. Si innesca un nuovo litigio, che questa volta degenera. Alcuni colpi vengono esplosi in aria, Di Fiore prova a scappare ma l'automobile finisce contro un muro. A questo punto, immobile, il 28enne viene raggiunto dai sicari. Un proiettile lo colpisce mortalmente al torace. Gli investigatori cercano l'omicida.