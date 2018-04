Agguato al Rione Conocal, ipotesi guerra per la piazza di spaccio

R. C. D. ha 30 anni e precedenti per droga. Spiegherà alle forze dell'ordine chi può essere stato, intorno alle 20 di ieri sera in via Chiaro di Luna a a Ponticelli, a ferirlo con un proiettile alla gamba e ad uccidere – con un colpo alla schiena – il 19enne Emanuele Errico lì con lui.

I due sono stati raggiunti dal commando killer in strada, con il 19enne lontano da casa nonostante stesse scontando gli arresti domiciliari per droga. Molti i colpi sparati, soltanto due a segno. Quello che ha colpito Errico gli è stato fatale. Entrambi i feriti sono stati trasportati al vicino pronto soccorso della Villa Betania, ma le condizioni del 19enne erano fin da subito apparse gravissime. Si è spento poco dopo, nonostante fosse stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico

Le indagini

Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il reparto scientifico ha lavorato sul posto fino a notte inoltrata per raccogliere elementi su quanto accaduto. Non solo va ricostruita la dinamica, ma anche il movente degli assassini. Il Rione Conocal, in cui è avvenuto l'agguato, è al momento terra di conquista. I "tatuati", i De Micco, sono stati decimati dagli arresti effettuati nei mesi scorsi e hanno perso il controllo dell'area. Un "eldorado" per lo spaccio, sul quale in molti hanno puntato gli occhi e, drammaticamente, a quanto pare anche le armi.