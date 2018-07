Agguato a Cercola, 23enne ferito da tre colpi di pistola

Due sicari che viaggiavano in automobile hanno sparato all'indirizzo di un 23enne. I fatti sono accaduti a Cercola nel tardo pomeriggio. Il giovane è stato ferito mentre era a bordo della sua vettura: colpito all'anca, non è in pericolo di vita.



Secondo le prime informazioni, la vittima dell'agguato avrebbe diversi precedenti penali. Sarebbero tre i colpi esplosi dai due sicari, che sono riusciti a dileguarsi. Sul posto la polizia, che cerca di ricostruire la dinamica per procedere alle indagini.