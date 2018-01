Un 54enne, A.B. con precedenti di polizia, è stato ferito in un agguato avvenuto a Castellammare di Stabia, in via Bonito, intorno alle ore 14.00.

L'uomo stava passeggiando quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al gluteo. Il 54enne è stato trasportato d'urgenza l'ospedale San Leonardo. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul caso indaga la Polizia.