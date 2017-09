Castellammare, agguato in strada: due feriti

Un 57enne e un 20enne sono rimasti feriti in un agguato avvenuto a Castellammare di Stabia. I due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati feriti in via Viviani, rispettivamente, all'addome e al piede, da colpi di arma da fuoco.

Il 57enne e il 20enne sono stati trasportati da un'automobile privata all'ospedale "San Leonardo" di Castellammare. Non sono in pericolo di vita.

Sul caso indagano i carabinieri di Castellammare di Stabia.