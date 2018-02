Agguato ad Afragola, un ferito grave

Un 55enne (M.D.) è stato ferito gravemente in un agguato avvenuto nel pomeriggio ad Afragola, nel rione Salicelle. Il 55enne è arrivato con mezzi privati all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato in codice rosso. L'uomo, con precedenti, è in gravi condizioni.

La segnalazione degli spari era arrivata agli agenti di polizia intorno alle 17.00, ma non sono state trovate tracce di colpi di arma da fuoco nel rione.