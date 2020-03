La camorra torna a sparare: due feriti gravi

La malavita non si ferma neppure davanti all'emergenza Coronavirus. Agguato poco prima delle 13.00 ad Acerra, nel napoletano.

Due killer in sella a uno scooter hanno fatto fuoco ripetutamente contro due persone in via Annunziata. I due feriti sono stati trasferiti in condizioni gravi, in codice rosso, presso l'ospedale Villa dei Fiori.

Sul caso indaga la polizia che sta ricostruendo l'accaduto.