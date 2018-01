Quartieri Spagnoli: 21enne ferito con un colpo di pistola

Un colpo di pistola ha ferito al torace un 21enne di Napoli. Il raid è avvenuto stanotte a vico Lungo San Matteo. Il giovane è stato ricoverato al Vecchio Pellegrini e non è in pericolo di vita. La prognosi è stata subito sciolta e il giovane guarirà in 20 giorni. Gli investigatori l'hanno già ascoltato per provare a ricostruire la dinamica del tentato omicidio.

Secondo il racconto del 21enne, gli si sono avvicinati due uomini a bordo di uno scooter Honda Sh. Entrambi con il volto coperto, uno dei due ha esploso il colpo di pistola che però non gli è stato fatale. La vittima del raid è gravato da diversi precedenti penali e gravita intorno all'orbita delle famiglie malavitose della zona.