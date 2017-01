Serata di sangue, due agguati in periferia: si indaga sui raid a Secondigliano e Pianura

1 / 2

Due periferie, due agguati diversi. Tre feriti in tutto. È il bilancio del tardo pomeriggio di ieri, che ha bagnato ancora una volta di sangue le strade di Napoli.

Teatri di cronaca nera, questa volta, i quartieri di Secondigliano e Pianura. Su Corso Secondigliano, zona sempre sul filo tra babygang e influenza dei clan, due persone in sella di una motocicletta – volto coperto da casco e sciarpe – hanno sparato contro Emilio Barone e Massimo Bosco, rispettivamente un pregiudicato di 26 anni ed un 44enne con precedenti per estorsione.

Il 26enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non è in gravi condizioni. Non grave – colpito ad un piede – anche Bosco, che si trovava davanti al negozio della suocera.

L'AGGUATO DI PIANURA

