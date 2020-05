Volenza in famiglia e lockdown, boom di casi: arresti in tutta la provincia

Aumentano i casi di maltrattamenti in famiglia in questo periodo di lockdown. Molte le situazioni, negli ultimi giorni, in cui sono intervenuti i carabinieri.

A Santa Maria la Carità i militari della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 48enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Durante una lite con i genitori anziani aveva danneggiato mobili e oggetti vari dell’abitazione di questi, per poi insultarli e aggredirli prendendoli a pugni senza alcun motivo. Secondo quanto denunciato dai familiari dell’arrestato, le vessazioni andavano avanti da circa un anno: è stato arrestato e condotto in carcere a Poggioreale.

In carcere è finito anche un 37enne di Poggiomarino. I carabinieri lo hanno arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione nei confronti dei suoi genitori. Le vittime hanno chiesto aiuto chiamando il 112 ed i militari sono arrivati giusto in tempo. L’uomo li aveva appena aggrediti quando i militari lo hanno bloccato all’interno dell’abitazione.



Ad Arzano i carabinieri della locale tenenza invece hanno arrestato un 29enne del posto che - nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare - aveva continuato a vessare i congiunti, i quali si sono poi rivolti al 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Denunciato per maltrattamenti in famiglia anche un 34enne di Torre del Greco già noto alle forze dell’ordine che aveva aggredito ill fratello convivente, ed un marito violento a Caivano, con moglie e figlia che hanno avuto il coraggio di denunciare le sue continue aggressioni e richieste di denaro per acquistare droga. Infine una 40enne di San Gennaro Vesuviano ha denunciato che da anni il marito la picchiava e umiliava, anche in presenza del figlio che ora ha 3 anni.