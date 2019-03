Il consigliere Borrelli: "Il sabato è il 'baby gang day': i genitori paghino per le colpe dei figli"

“Il sabato, più degli altri giorni, si fa la conta dei danni, è il baby gang day. Un bus con i vetri in frantumi a Scampia colpito da due sassi che hanno rotto il vetro per fortuna senza ferire i passeggeri a bordo e al Centro storico un 12enne è stato minacciato da un gruppo di coetanei con un coltellino affinché consegnasse soldi e cellulare. Tre minorenni i denunciati che sono stati affidati ai genitori. Le famiglie risarciscano i danni, paghino le conseguenze delle scorribande dei loro figli. Allorquando appartenessero ad ambienti delinquenziali, i minori siano sottratti alle famiglie”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

“Misure drastiche per fermare questi delinquenti in erba. I genitori devono innanzi tutto rispondere direttamente dei danni procurati dai figli. In secondo luogo è oramai noto che molti di questi baby criminali appartengono a famiglie contigue o organiche a clan criminali. Ebbene dobbiamo stroncare la generazione di nuove leve della delinquenza”.