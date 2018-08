Vigilante aggredito alla “Trencia”: arrestato 18enne

Aveva aggredito un vigilante all'esterno della stazione Trencia di Pianura dopo una lite per futili motivi. È finito in manette dopo circa tre mesi l'aggressore. Si tratta di un 18enne di Pianura arrestato dagli agenti della squadra mobile su ordine del Gip del tribunale di Napoli. Il giudice ha disposto la custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'accusa di lesioni gravi. I fatti contestati al giovanissimo risalgono allo scorso 8 maggio. Fu protagonista di una lite con un vigilante che stava tornando a casa dopo il servizio su un treno della Circumflegrea.

Il motivo del battibecco fu la posizione di una borsa da spostare ma la situazione degenerò all'esterno della stazione. Il giovane colpì il 60enne con una ginocchiata alla testa facendolo sbattere con la nuca sul marciapiede. L'uomo perse molto sangue ma fu medicato con una prognosi di sette giorni. Dopo poche ore accusò dei forti dolori e i medici del Cardarelli scoprirono che aveva una forte emorragia cerebrale per cui venne operato e finì anche in coma per diverse settimane.