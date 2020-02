Forcella, aggredisce un uomo con una bottiglia di vetro: arrestato

I Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per lesioni personali aggravate un 33enne di nazionalità senegalese, già noto alle forze dell’ordine.



Il 33enne ha litigato, per motivi che i militari stanno cercando di ricostruire, con un 31enne di nazionalità ghanese e lo ha poi aggredito in via Forcella con una bottiglia di vetro provocandogli delle ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Bloccato, l'arrestato è in camera di sicurezza in attesa di giudizio.