"Vengo prima io", ressa al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare

Un'aggressione verbale, segnalata dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, è avvenuta all'Ospedale del Mare ai danni di una dottoressa.

La donna, in pronto soccorso, si è vista accusata di favoritismi dalla parente di una paziente, che sarebbe stata visitata dopo un altro paziente. La parente ha urlato accusando il medico di "non far rispettare le regole".

L'infermiere di triage in realtà - cioè quello che aveva stabilito la priorità d'ingresso - "aveva rilevato una serie di segni e sintomi di allarme per cui dava la precedenza al paziente in questione (anche a parità di codice colore) e bene ha fatto perché poi si è rilevata essere emorragia cerebrale".