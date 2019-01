"Dammi 500 euro": novantenne aggredito e schiaffeggiato dopo un finto incidente

Un novantenne è stato aggredito ieri in zona Agnano, a Napoli, dopo un incidente automobilistico. Nella denuncia presentata ai carabinieri l'uomo ha raccontato di essere stato colpito, mentre era alla guida, da un'altra vettura. Dopo aver seguito per alcuni metri l'automobilista per avere chiarimenti sul sinistro, l'anziano ha rinunciato. A un semaforo, però, è stato raggiunto da un ignoto aggressore, che avrebbe fatto irruzione nell'abitacolo, gettato a terra il cellulare dell'uomo per impedirgli di chiamare soccorsi, e schiaffeggiato la vittima. L'aggressore avrebbe preteso 500 euro come risarcimento per l'incidente.