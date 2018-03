Aggressione ad un tassista: scoperta la banda

Una vera e propria banda formata da quattro persone, tra cui un minorenne, aggredì un tassista la notte tra il 3 e il 4 febbraio. È quello che ha scoperto la polizia che ha individuato i quattro autori dell'aggressione. Gli agenti del commissariato “Vicaria-Mercato” hanno identificato tutti i componenti del gruppo e le prove fornite all'autorità giudiziaria sono alla base dei provvedimenti restrittivi emessi dal Gip del tribunale di Napoli. Per due di loro, un 23enne ed un 20enne è stato disposto l'obbligo di dimora nel Comune di Napoli e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre ai danni di un 30enne pregiudicato sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nessuna misura ai danni del minorenne di 17 anni che perse il telefono nel corso dell'aggressione facendo così partire le indagini. Il tassista venne malmenato all'uscita di una discoteca di via Coroglio e venne costretto a portare i quattro in zona “Case nuove”. Alla fine la gang provò a sottrargli anche il borsello provocandogli diverse lesioni ritenute guaribili in sette giorni.