Tabaccaio aggredito: trovato e arrestato immigrato

Gli agenti del Commissariato di Polizia Scampia sono intervenuti nella serata di ieri presso la stazione della metropolitana di Chiaiano, dove hanno arrestato un cittadino extracomunitario per lesioni gravi. I poliziotti hanno accertato che poco prima un cittadino nigeriano aveva aggredito all’interno della stazione un 52enne per futili motivi, sferrandogli un pugno al volto, tale da fargli perdere l’equilibrio.

L’aggressore è stato bloccato e trattenuto dagli addetti alla vigilanza che l’hanno consegnato ai poliziotti, mentre la vittima è stata condotta dal 118 presso un ospedale cittadino. L'uomo è ricoverato per un'emorragia cerebrale e versa in gravi condizioni. Il fatto era stato denunciato dal presidente della Fit, Francesco Marigliano, che sul suo profilo Facebook aveva scritto tutto in un post. “Una preghiera per il collega tabaccaio della stazione di Chiaiano vittima questa sera di una brutale aggressione e ricoverato d'urgenza per emorragia cerebrale”“