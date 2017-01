Disoccupato aggredisce il sindaco di Casola

La rabbia di un giovane disoccupato per la perdita del lavoro gli ha fatto perdere la calma prendendosela con il primo cittadino. È successo a Casola di Napoli dove sarebbe stato aggredito il sindaco Domenico Peccerillo. Il primo cittadino era all'esterno della scuola dei propri figli in attesa che uscissero quando sarebbe stato raggiunto da un giovane disoccupato del posto. In un primo momento il giovane si è avvicinato per parlargli, poi l'escalation.

Prima insulti e poi anche il tentativo di passare alle vie di fatto bloccato tempestivamente dai presenti e dall'arrivo dei vigili urbani in servizio nei pressi della scuola. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Gragnano che hanno identificato il giovane. Il sindaco Peccerillo si è comunque detto dispiaciuto per la situazione del giovane concittadino ed ha dichiarato di capire la sua rabbia ma non era questo il modo di esprimerla. Infine ha chiesto maggiore vicinanza al territorio da parte delle istituzioni sovra-comunali.