"Attento, mi stavi investendo": automobilista 72enne infilza studente

A Pomigliano d'Arco un uomo di 72 anni si è scagliato su un 17enne da poco uscito da scuola (I.T.I.S. Barsanti di via Roma). Il giovane, residente a Casalnuovo, chiacchierava con alcuni amici quando il 72enne, alla guida della propria automobile, ha rischiato di investirlo. Dopo le proteste del giovane, il 72enne ha estratto un giravite e lo ha infilzato nel braccio dello studente. Gli amici del ragazzo hanno chiaamto ambulanza e carabinieri: sul posto sono arrivati i Carabinieri della stazione di Pomigliano.



Il 72enne, G.F., è stato arrestato per lesione personale aggravata. Ora è in attesa del giudizio con rito direttissimo. Il giravite è stato recuperato e sequestrato; il ragazzo nel frattempo è stato medicato ad Acerra ed è stato dimesso con quattro giorni di prognosi.