Mamma aggredita a scuola dal marito dell'insegnante del figlio

Una mamma si è recata a scuola per avere spiegazioni di una presunta violenza subita dal figlio di 6 anni in classe, venendo aggredita dal marito della docente. E' questo almeno quello che denuncia al Mattino la madre del bimbo. I fatti sarebbero avvenuto lunedì scorso. Secondo quanto afferma la donna, suo figlio sarebbe stato preso a schiaffi e spinto a terra perchè non voleva contare fino a 20 anni.

Dopo due giorni ha accompagnato il figlio in classe per un chiarimento, trovando anche il marito dell'insegnante. C'è stata una discussione e il marito della docente avrebbe alzato le mani contro la donna, che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Tale versione stride però con quella della docente, che in una relazione al preside ha affermato di essere stata aggredita dalla donna e solo a quel punto sarebbe intervenuto il marito in sua difesa.