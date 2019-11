Infermiere aggredito rimedia una frattura alla mano. Il giudice archivia il caso

Il Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Silvestro Scotti, ha commentato la richiesta di archiviazione "per particolare tenuità del fatto" emessa dalla VII Sezione del Tribunale di Napoli in merito all'aggressione subita a settembre da un infermiere dell'ospedale Santobono da parte del padre di una piccola paziente. L'infermiere rimediò, in quell'occasione, la frattura della mano. Scotti: "Una notizia che è arrivata come un pugno allo stomaco. È l’ennesima dimostrazione, qualora ne servisse una, di quanto sia urgente l’approvazione della legge che irrigidisce le pene per chi aggredisce un medico e conferisce ai sanitari lo status di pubblico ufficiale”.

"Parliamo di un infermiere - sottolinea Scotti - al quale è stata fratturata una mano, un uomo che è stato picchiato con una stampella mentre cercava di prestare assistenza ad un piccolo paziente. Approvare la nuova legge sulle aggressioni al personale sanitario ormai è una priorità assoluta. Non possiamo più aspettare, dobbiamo fornire alla magistratura gli strumenti per punire severamente chi si rende colpevole dell’aggressione di un medico. Del resto, se la legge fosse già stata approvata, non ci sarebbero state attenuanti e le stesse fratture non sarebbero state considerate poi tanto lievi”.