Tenta di salvare due giovani dal pericolo dei fuochi d'artificio: aggredito

"Il responsabile della Aeop Sant'Antimo è stato aggredito per aver richiamato due persone, che sono transitate tra i fuochi d'artificio presenti in strada e pronti ad esplodere all'inizio di una kermesse dedicata proprio ai fuochi pirotecnici, come denunciato sul gruppo Facebook "Sei di Sant'Antimo se".

Ampia la solidarietà per l'interventi dell'uomo. Ecco uno dei commenti che racchiudono al meglio quanto accaduto: "Nella festa e nelle giostre passavano con i motorini anche ad una velocità abbastanza elevata per essere in mezzo alla folla senza rendersi conto del rischio che correvano".