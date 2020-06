Ospedale Santa Maria delle Grazie, la denuncia: "Sanitario schiaffeggiato e minacciato"

L'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" denuncia un nuovo spiacevole episodio ai danni di personale sanitario, stavolta all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

"In data 24/06/2020 giunge in pronto soccorso un ragazzo con dolore alla spalla e al torace, eseguite tutte le indagini e gli esami strumentali, la diagnosi è di Pneumotorace. Immediatamente il giovane paziente viene stabilizzato e ricoverto in obi (osservazione breve intensiva). Nella serata, ore 19.00 circa, giungono i familiari per far visita. Dapprima la mamma chiede insistentemente di entrare ma la guardia giurata spiega che in piena emergenza Covid non è possibile far visita ai pazienti, cosicchè poco dopo un altro parente si appresta a far visita al giovane e lì scatta l’aggressione. Dapprima l’aggressore si scaglia contro la guardia giurata minacciandolo, poi si avvicina al medico con toni piuttosto accesi. Immediatamente intervengono gli infermieri per placare l’uomo, ma uno dei sanitari viene schiaffeggiato, pestato e minacciato verbalmente. Solo l’intervento delle forze ha ripristinato l’ordine nell’obi del nosocomio", scrive l'associazione sulla sua pagina Facebook.