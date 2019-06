Don Bosco, mancano i chirurghi: paziente dà in escandescenze e aggredisce il personale

Proseguono i disagi all’ospedale San Giovanni Bosco a causa della carenza di chirurghi. Come denunciato sui social dal consigliere regionale dei Verdi e membro della commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli, un paziente ha aggredito il personale in servizio

L'episodio è avvenuto oggi, giovedì 6 giugno. Un paziente, spiega Borrelli, “ha aggredito verbalmente tre infermieri, provocandogli uno stato d’ansia, lasciandosi andare a gesti inconsulti come dei pugni sui balconi. L’uomo ha dato in escandescenze a causa dell’assenza dei medici chirurghi che avrebbero dovuto visitarlo”.

“Il disagio causato dalla carenza di specialisti in chirurgia all’interno della struttura è oggettivo – va avanti l'esponente dei Verdi – ma troviamo assurdo che il nervosismo si traduca in aggressioni ai danni di chi non ha colpe e si trova sul posto di lavoro per compiere il suo dovere”.

L'Asl Napoli 1, sulla mancanza di chirurghi nella struttura, ha aperto un'indagine. Notizia che Borrelli commenta positivamente aggiungendo: “Occorre chiarificare quali sono le cause che hanno determinato questo disagio e se sussiste qualsiasi tipo di responsabilità di carattere disciplinare in capo al personale”.