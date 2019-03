In circumvesuviana evitò un'aggressione razzista: premiata da Mattarella

Maria Rosaria Coppola, la sarta Rai che in circumvesuviana difese un cittadino pakistano dall'aggressione razzista di un giovane, è stata premiata per atti di eroismo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Per l'impegno nella solidarietà, nella promozione della cultura e della legalità e per l'attività in favore dell'inclusione sociale", questa la motivazione ufficiale.

Il video: la donna difende il pakistano dall'aggressione razzista



Il caso venne alla luce a inizio novembre dello scorso anno: la signora Coppola arrestò la frenesia razzista di un giovane dicendo che avrebbe preferito che l’Italia "diventi loro (riferendosi agli immigrati) piuttosto che dei personaggi fascisti e razzisti".