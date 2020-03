"Mio figlio ha un malore": il giovane aggredisce infermieri e vigilanza

Come raccontato dalla pagina facebook dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, nella serata del 14 marzo arriva presso la tenda della Protezione Civile al Cardarelli un ragazzo, accompagnato dai genitori. Il giovane accusa un malore ma gli viene chiesto di aspettare dato che il personale medico si stava occupando di casi più urgenti. Il ragazzo decide di andarsene per poi ritornare dieci minuti più tardi in piena crisi e quando viene soccorso comincia ad aggredire infermieri e vigilanza, rompendo il setto nasale ed un labbro a due guardie giurate e strappando il camice alle infermiere.

“Questa aggressione ai danni del personale sanitario è l’ennesima dimostrazione che occorre prendere provvedimenti immediati affinché medici ed infermieri possano lavorare nella massima sicurezza, c’è bisogno di inserire immediatamente presidi delle forze dell‘ordine all’interno dei pronto soccorso. In questa emergenza sanitaria è più che doveroso proteggere e tutelare il personale sanitario che ogni giorno si prodiga per combattere questa epidemia, è la nostra speranza e dobbiamo allora garantire a chi lavora nei pronto soccorso piena sicurezza.” – sono state le parole del Consigliere Regionale dei Verdi e membro della Commissione Sanità Francesco Emilio Borrelli.

Il commento del direttore del Cardarelli

"Non si può che commentare con sdegno e sgomento quanto avvenuto. Rinnovo la solidarietà di tutta l’azienda alle guardie di sicurezza coinvolte in questo episodio, e ringrazio ancora una volta la squadra del Cardarelli per il grande sforzo che ancora una volta sta producendo". Così Giuseppe Longo, direttore generale del Cardarelli di Napoli, commenta l’aggressione avvenuta nella serata di sabato.