Marito e moglie aggrediti dal datore di lavoro: la coppia finisce in ospedale

Un 33enne di Portici è arrivato all'ospedale Loreto Mare accompagnato dalla moglie: i due presentavano ferite da taglio e da oggetti contundenti alla testa e in varie parti del corpo. Marito e moglie hanno raccontato alle forze dell'ordine di essere stati aggrediti dal datore di lavoro dell'uomo. Il 33enne aveva avuto una discussione con il datore di lavoro, in seguito alla quale sarebbe scattata l'aggressione. I due feriti sono stati giudicati guaribili in tre settimane.

Sulla versione esposta da marito e moglie indagano ora le forze del'ordine.

La notizia è segnalata anche dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'.