Aggredisce i poliziotti a corso Umberto con un maniglione

Stava provando ad entrare in un negozio di telefoni cellulari durante la notte per commettere un furto. Visto dagli agenti ha tentato la fuga e poi ha provato ad aggredirli. È successo a corso Umberto I dove gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno arrestato un 24enne per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, origini senegalesi, è stava provando a forzare la porta d'ingresso quando è scattato l'allarme. Contemporaneamente lungo la strada stava transitando la volante della polizia che lo ha notato.

In un primo momento ha provato la fuga ma poi si è fermato nei pressi di piazza Garibaldi ed ha provato ad aggredire i poliziotti che l'avevano raggiunto. Per farlo ha usato un maniglione di ferro del peso di oltre cinque chili. Dopo una violenta colluttazione gli agenti gli hanno stretto le manette ai polsi. Il 24enne ha in corso una richiesta di asilo politico ed è stato condotto a Poggioreale. Gli agenti hanno riportato invece diverse contusioni.