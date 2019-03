Piazza Poderico, due adolescenti ed una donna presi a schiaffi senza motivo

Due ragazzi adolescenti sono stati presi a schiaffi e pugni senza alcun motivo da un gruppetto di ragazzi, presumibilmente anch'essi minorenni. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'ingresso di una scuola materna, in Piazza Poderico a Napoli. Anche una passante, che è intervenuta, è stata colpita da calci e qualche spintone.

A denunciare l'episodio è Enrico Cella, presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere": "Sono stati avvertiti i Carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno constatato il fatto e interrogati i ragazzi aggrediti. Gli aggressori all'arrivo delle forze dell'ordine si sono dileguati tra i vicoli adiacenti alla piazza".

"Questa incresiosa situazione di insicurezza - ha aggiunto Cella - si è incancrenita, in quanto questi episodi di violenza sono all'ordine del giorno. La sicurezza dei cittadini è messa a dura prova. Non possiamo vivere con la paura di essere aggrediti in un qualsiasi momento della giornata, specialmente nelle ore serali. Abbiamo paura per i nostri figli quando sono fuori di casa".