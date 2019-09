Bagnoli, movida selvaggia: ventenne preso a bottigliate da una banda di giovanissimi

Un ventenne di Ponticelli è rimasto ferito a Bagnoli, nella piazza sul lungomare, nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in piazza alle 4 del mattino, dopo aver trascorso la serata in una discoteca di via Coroglio. Qui, apparentemente senza motivo, è stato accerchiato da quattro giovanissimi, che l'hanno insultato e poi colpito più volte, anche con una bottiglia rotta. La notizia è riportata dal Roma.

Il ragazzo si sarebbe poi rifugiato in un bar per sfuggire al pestaggio, e avrebbe atteso l'arrivo dei poliziotti, il cui commissariato è molto vicino alla piazza. Nel frattempo gli aggressori si sarebbero dileguati ma sarebbero stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il ventenne è stato medicato all'ospedale San Paolo e le sue condizioni non sono preoccupanti.