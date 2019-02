Picchia il padre e lo minaccia con le forbici: arrestato trentenne

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio prevenzione generale e del Commissariato San Carlo hanno arrestato un 30enne per il reato di tentata rapina aggravata e resistenza a Pubblico ufficiale. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Stella per una lite tra il 30enne e il genitore che, dopo un’accesa discussione e aggressione, ha chiamato il 113.

All’arrivo degli agenti, il 30enne aveva ancora in mano una forbice, la stessa utilizzata per aggredire il padre. La condotta provocatoria del 30enne è proseguita, tanto che alla richiesta degli agenti di seguirli in ufficio si è scagliato contro di loro, nel tentativo di aggredirli, fino a quando non è stato bloccato. Da accertamenti è emerso che il padre del 30enne era stato più volte minacciato e aggredito e recentemente aveva fatto denuncia alle Autorità competenti.

Il 30enne è stato arrestato e condotto presso la casa Circondariale di Poggioreale.