Portici, lancia una padella incandescente alla sorella ma colpisce il padre

Gli agenti del Commissariato della Polizia di Sato Portici Ercolano hanno arresto G.D.P., 30enne napoletano, pregiudicato, già affidato in prova ai servizi sociali per di reato di lesione aggravata, minacce e violenza privata. Poco dopo le 13.00 di ieri, i poliziotti sono intervenuti in Portici alla Via Poli, dove era stata segnalata una lite in famiglia. L’uomo aveva aggredito il padre, lanciando una padella incandescente indirizzata alla sorella, che colpiva però il genitore ustionandolo al braccio. La Polizia accertava che la vittima, unitamente alla moglie, alla figlia ed al nipotino di pochi mesi, veniva continuamente aggrediti dal figlio, che al momento si era allontanato dall’abitazione.

In tarda serata il 30enne, rientrato a casa, irato per la denuncia sporta nei suoi confronti dai suoi familiari, li aggrediva nuovamente. Pertanto i poliziotti si recavano nuovamente a casa del giovane, arrestandolo. Successivamente è stato condotto alla Casa circondariale di Poggioreale.