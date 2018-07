Ruba energia elettrica, la municipale lo scopre. Il 42enne colpisce l'agente con calci all'addome

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori hanno arrestato un soggetto a seguito di una violenta aggressione in danno di un agente che ha riportato un trauma addominale e diverse contusioni agli arti inferiori. L’aggressione è scattata a seguito di un’attività di controllo che la Polizia Municipale sta svolgendo nel Centro Storico in relazione ai numerosi casi di furti di energia elettrica segnalati. L’agente, in collaborazione con il personale tecnico dell’ENEL, ha riscontrato un allaccio abusivo in Vico Croce ai Miracoli e si è immediatamente attivato per risalire all’immobile dove confluiva il cavo elettrico.

Raggiunto l’appartamento l’occupante, tale T.S. di 42 anni, ha dato subito segni di nervosismo cercando di ostacolare in ogni modo le procedure di identificazione a suo carico finché, vistosi messo alle strette, ha improvvisamente sferrato un calcio all’addome dell’agente facendolo rovinare a terra dove ha continuato a colpirlo. L’agente è riuscito a sottrarsi alla furia dei colpi anche grazie all’ausilio di altro personale ed a trarre in arresto il soggetto violento. L’aggressore è stato sottoposto a rito direttissimo per i reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale a seguito del quale ha riportato una condanna a quattro mesi di reclusione.

E’ stato inoltre deferito a piede libero per il furto di energia elettrica riscontrato nell’immobile.