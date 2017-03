Aggredisce moglie e madre per i soldi: la polizia lo arresta in flagranza

Continuava a minacciare la moglie e la madre per ottenere i soldi per la droga. Fino a quando si è spinto oltre picchiandole entrambi nonostante alla scena assistessero i due figli di minorenni. Solo l'intervento della polizia del commissariato di Scampia ha evitato il peggio arrestando il flagranza di reato un pregiudicato 34enne del posto. L'intervento degli agenti è stato richiesto in via Roma verso Scampia dove l'uomo stava picchiando sia la moglie che successivamente la madre che aveva provato a difenderla.

Entrambe le donne hanno riportato ferite ritenute guaribili entro 25 giorni con chiare ecchimosi lungo tutto il corpo. Senza considerare che alla scena hanno assistito i figli di 7 e 12 anni. Il 34enne era a Napoli per un permesso temporaneo visto che era affidato ai servizi sociali in una struttura in Calabria. L'uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Napoli per la convalida dell'arresto e il successivo processo con rito direttissimo. Deve rispondere dei reati di lesioni e tentata estorsione.