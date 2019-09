Violenza all'ospedale San Paolo: aggrediti medico e ostetrica

Non avevano visitato la moglie per tempo. Per questo motivo sono stati aggrediti e colpiti con calci e pugni in testa. È quello che è accaduto a un medico e a un'ostetrica del pronto soccorso ginecologico dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Si tratta dell'ennesima aggressione ai danni di camici bianchi avvenuta questa mattina intorno a mezzogiorno. Il copione è tristemente noto a chi vive tutti i giorni le corsie degli ospedali napoletani.

L'aggressione

Prima gli insulti poi l'aggressione che ha riguardato prima il medico e poi l'ostetrica che aveva provato a difenderlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia dei sanitari. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto. L'autore dell'aggressione si è allontanato dall'ospedale solo dopo l'intervento della suocera che l'ha bloccato durante l'aggressione.