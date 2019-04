Medico aggredito in ambulanza: dieci giorni di prognosi

Un medico in servizio per il soccorso 118, intervenuto a Ponticelli, è stato aggredito durante il trasporto dell'ammalato in ambulanza dai parenti del soccorso. Il dottore è stato colpito ed è dovuto ricorrere alle cure dei colleghi del Loreto Mare: gli sono stati prescritti dieci giorni di prognosi. Il dottore ha poi chiesto di essere scorstato da vigilanza privata per uscire dall'ospedale.

Si tratta dell'ennesimo caso di aggressione a personale medico: da tempo l'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate', a cui aderiscono molti sanitari e dottori in servizio sulle ambulanze del 118, denuncia casi di aggressione a dottori e infermieri.