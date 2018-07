Paziente mette in fuga i medici e picchia le guardie giurate: condannato a 3 anni

Nella notte tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio un 37enne ha aggredito medici e guardie giurate del Loreto Mare. L'uomo era giunto in ospedale dopo una presunta aggressione subita sul lungomare, ma all'assegnazione del codice verde si è trasformato in una belva. La prima guardia giurata che ha cercato di placarlo ha riportato la frattura dell'omero, le altre due guardie sono state colpite a volto e arti. I medici, nel frattempo, si nascondevano per evitare aggressioni.

Come riportato da 'Nessuno Tocchi Ippocrate', l'associazione napoletana in difesa del personale del 118, l'uomo è stato condannato a tre anni di reclusione nel processo per direttissima. "Denunciate, questa è la strada giusta", scrive l'associazione sulla sua pagina.