Il giornalista Marcello Orlandini vittima di un brutale pestaggio

Desta sconcerto la vile aggressione compiuta ieri notte ai danni nel nostro collega e amico, Marcello Orlandini, direttore di Brindisi Report, testata giornalistica del gruppo editoriale CityNews.

Marcello si era recato nei pressi di una villa in contrada Malandrino (Ostuni) in cui si era consumata un'assurda tragedia, qualificandosi come giornalista davanti ad una esplicita richiesta. Era convinto di trovarsi al cospetto di un poliziotto in borghese ed invece è stato colpito prima con un pugno alla tempia e poi da una decina di persone da una serie infinita di colpi provenienti da ogni direzione. Ha urlato "Polizia! Polizia!" e si è accovacciato al fine di salvaguardare i propri organi vitali dalla furia degli aggressori.

L'intero gruppo editoriale Citynews si stringe oggi attorno al collega e amico Marcello Orlandini. Sessantasette anni, direttore di BrindisiReport, è fra i decani del mestiere e ne ha viste tante, ma certo non si aspettava di subire tale duro e inspiegabile attacco. Ha trascorso la notte al pronto soccorso dell’ospedale di Ostuni, per essere sottoposto a una serie di accertamenti, fra cui Tac toracica. Anche se gli esami strumentali hanno escluso lesioni interne, dovrà restare sotto osservazione per 48 ore. Nel frattempo, è prossima una denuncia in modo da avviare la macchina degli accertamenti e risalire agli autori dell’aggressione.

Conosciamo la tempra di Marcello e siamo certi che si riprenderà presto. In bocca al lupo di pronta guarigione da tutta la redazione di NapoliToday.