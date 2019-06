"Ti ho detto dammi 7 euro": 31enne aggredisce la mamma per pochi spiccioli

Un 31enne di Somma Vesuviana è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Aveva chiesto alla mamma 7 euro per acquistare della droga e al suo rifiuto l’ha aggredita a schiaffi e spintonata. La donna ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Nell’abitazione sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 31enne arrestandolo. Terminate le formalità dell’arresto è stato tradotto in carcere.