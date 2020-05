Via Marina, lavavetri aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, transitando all’incrocio tra via Marina e corso Garibaldi hanno visto una persona che - come riporta la Questura in una nota - "minacciava gli automobilisti".

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo. Il lavavetri avrebbe, a quel punto, secondo la nota, "aggredito i poliziotti utilizzando una spazzola lavavetri".

Y.N., 34enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.